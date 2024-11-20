شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتبة الأردنية حياة أبو سمرة: فيلم زيارة على الحارة مؤثر وإنسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحدثت الكاتبة الأردنية حياة أبو سمرة، عن فيلم زيارة على الحارة الذى يشارك فى مسابقة الأفلام القصيرة فى الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائى

وقالت حياة أبو سمرة، فى لقاء على تلفزيون الخليج 365:" اجتمعت مع سامر مخرج الفيلم لتقديم دارك كوميدى و الصعوبات التى واجهتنى فى كتابة الفيلم انى أقدم عمل مؤثر و إنسانى و مقتنعه برؤية الفيلم و أكثر مشهد أثر فيا وأنا بكتب الشخصية الرئيسية للعمل سما وهى تبحث لوالدها عن حذاء وهو من الأشخاص الصم و البكم فى الحارة وما بينهمامن إشارات لفهمها وهى من المشاهد المؤثرة التى تحتوى مشاعر دافئة".



وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".