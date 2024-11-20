هند صبري ورحلة نجاح مع الأعمال المصرية بين السينما والدراما التلفزيونية

البداية ونجاح كبير في السينما المصرية

بين الكوميديا والدراما.. نجاح هند صبري في المسلسلات المصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:07 مساءً - تُعد الفنانة التونسيةواحدةً من أبرز نجمات السينما والدراما التلفزيونية في الوطن العربي خلال الفترة الحالية، حيث قدمت العديد منالتلفزيونية والتي حققت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور، ويعود نجاح الفنانة هند صبري إلى التنوع في تجسيد الشخصيات التي تُقدمها كما أنها أيضاً تسعى لتقديم أعمال فنية مُختلفة مما أهلها لمٌشاركة أفلامها في العديد من المهرجانات السينمائية حول العالم.وبيوم ميلادها والذي يوافق اليوم 20 نوفمبر نستعرض لكم مسيرتها الفنية ونجاحها بالأعمال المصرية في السينما والمسلسلات أمام كبار النجوم والمُخرجين.وُلدت الفنانة هند صبري في مثل هذا اليوم 20 نوفمبر بولاية قبلي في تونس، وجاءت بدايتها الفنية من خلال السينما التونسية عام 1994 حينما شاركت بالفيلم التونسي "صمت القصور" من تأليف وإخراج مفيدة التلاتلي وعقب ذلك شاركت ببطولة فيلم "موسم الرجال" بعد مرور 6 سنوات عام 2000 والذي تعاونت من خلاله أيضاً مع المُخرجة التونسية مفيدة التلاتلي.وجاءت البداية في السينما المصرية للفنانة هند صبري عام 2001 حينما رشحتها المخرجة إيناس الدغيدي لتجسيد البطولة في فيلم "مذكرات مراهقة" أمام الفنان أحمد عز، وفي نفس العام أيضاً عُرض لها فيلم "مواطن ومخبر وحرامي" والذي تعاونت من خلاله مع المُخرج داوود عبد السيد.وعلى مدار ما يتجاوز العشرين عاماً نجحت الفنانةفي أن تكون واحدةً من أبرز نجمات السينما المصرية، حيث شاركت ببطولة عدد كبير من الأفلام أمام كبار الفنانين والمُخرجين، حيث تعاونت مع المُخرج شريف عرفة في أفلام "الجزيرة، الكنز والممر" كما تعاونت أيضاً مع المُخرج مروان حامد في أفلام "إبراهيم الأبيض، عمارة يعقوبيان، الفيل الأزرق، كيرة والجن"، فيما تعاونت مع المخرج محمد خان في "بنات وسط البلد" والمخرج يسري نصر الله بفيلم "جنينة الأسماك".كما شاركت الفنانةالبطولة أمام كبار نجوم السينما في مصر مثل أحمد السقا، والذي تعاونت معه بعدد من الأفلام السينمائية ومن أبرزها "الجزيرة، إبراهيم الأبيض" وأيضاً الفنان كريم عبد العزيز والذي تعاونت معه بعدد من الأفلام السينمائية التي لاقت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور مثل "الفيلم الأزرق، كيرة والجن" والعديد من الفنانين الآخرين.يمكنكم قراءة: مواهب متعددة للنجوم التوانسة.. آخرهم درةولم يقتصر نجاح الفنانةفي مصر على السينما فقط ولكن كانت لها بصمة خاصة بالدراما التلفزيونية المصرية، وكان أول مسلسل مصري تُشارك فيه هو مسلسل "لحظات حرجة" والذي تم عرضه عام 2007، وفي العام التالي شاركت ببطولة مسلسل "بعد الفراق" أمام الفنان الراحل خالد صالح وتعاونت من خلاله مع المُخرجة شيرين عادل.إلا أن النجاح الحقيقي بـ الدراما التلفزيونية المصرية والذي حققته الفنانة هند صبري كان في عام 2010 مع عرض مسلسل "عايزة أتجوز" والذي تعاونت من خلاله مع المُخرج رامي إمام وحقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور وبشكل خاص أداءها الكوميدي لشخصية الفتاة المصرية التي تبحث عن الزوج المناسب، وفي عام 2012 جسَّدت بطولة مسلسل "فيرتيجو" وهو المأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد ومن إخراج عثمان أبولبن.وعقب ذلك على مدار السنوات الأخيرة قدمت الفنانة هند صبري العديد من المسلسلات المصرية ومن أبرزها "إمبراطورية مين، إستيفا، حلاوة الدنيا، هجمة مرتدة" والتي أكدت من خلالها على نجاحها الاستثنائي في الأعمال المصرية ما بين السينما والمسلسلات والتي حققت من خلالها قاعدة جماهيرية كبيرة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».