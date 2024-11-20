كريم محمود عبد العزيز يروج لفيلم الهنا اللي أنا فيه... وهذا موعد عرضه

البرومو الدعائي لفيلم "الهنا اللي أنا فيه"‏

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ياسمين رئيس تطرح بوستر الفيلم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:07 مساءً - قام الفنانبطرح البرومو الدعائي لفيلم "الهنا اللي فيه" عبر حسابه الخاص ‏بإنستغرام كاشفاً عن موعد عرضه في دور السينما، والذي تم تحديده يوم 18 ديسمبر المقبل.‏ويظهر من خلال البرومو أن الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي، وكشف عن شخصية دكتور أحمد ‏والتي يجسدها الفنان كريم محمود عبد العزيز، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه عبر سوشيال ميديا ‏حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية، في الوقت الذي يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجأ ‏بزوجته هنا (ياسمين رئيس) تعرض على صديقتها فوزية (دينا الشربيني) للزواج منه وفي نهاية ‏البرومو أبدى موافقته على ذلك.‏يشارك في بطولة فيلم "الهنا اللي أنا فيه" عدد من النجوم وهم ياسمين رئيس، كريم محمود عبد ‏العزيز، دينا الشربيني، حاتم صلاح، مريم الجندي، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج ‏خالد مرعي.‏يمكنكم قراءة: قائمة نجوم الكوميديا في موسم دراما رمضان 2025

وقد حرصت الفنانة ياسمين رئيس، على الترويج للفيلم مؤخراً عبر صفحتها على "إنستغرام"؛ إذ نشرت الملصق الدعائي الأول له، وظهر من خلاله أقدام بطلتي الفيلم تتوسطهما قدم مكسورة لبطل الفيلم.

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آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز الفنية

يُعَد مسلسل "البيت بيتي 2" آخر الأعمال الدرامية للنجموتدور أحداث ‏الجزء الثاني من المسلسل حول "بينو" مصطفى خاطر، و"كراكيري" كريم محمود عبد العزيز، ‏اللذين يخوضان رحلة رعب جديدة بعد قبولهما دعوة إلى أحد الفنادق، مليئة بالمواجهات الخارقة ‏للطبيعة.ويشارك في العمل عددٌ آخر من النجوم، وهم: ميرنا جميل، مي القاضي، أحمد بدير، وآخرون. والعمل ‏من إخراج خالد مرعي، وتأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي.‏كما قام، بعرض مسرحية "البنك سرقوه" بجانب الفنان أشرف عبد الباقي ‏ضمن فاعليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين.‏وتتضمن المسرحية جرعة من الأحداث الكوميدية، حول هروب أحد المجرمين من السجن، ثم تخطيطه ‏بعدها لسرقة أحد الأحجار الكريمة من أحد البنوك.‏وشارك في بطولة مسرحية "البنك سرقوه" مجموعة من أبرز الفنانين وهم: أشرف عبد الباقي، كريم ‏محمود عبد العزيز، محمد أسامة، ميرنا جميل، وسلوى خطاب.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».