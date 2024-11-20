ورد الخال تعايد السيدة فيروز في ليلة عيد ميلادها: "من 90 سنة خلق أجمل صوت بالتاريخ"

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الممثلة اللبنانية ورد الخال السيدة فيروز بمناسبة عيد ميلادها، الذي يصادف يوم الغد في 21 تشرين الثاني، عبر حسابها ونشرت صورة لفيروز مع تعليق جاء فيه: "من ٩٠ سنة، خلق أجمل صوت بالتاريخ.

. فيروز! الأيقونة".

تعتبر السيدة فيروز من أشهر الأيقونات الغنائية في العالم العربي، وُلدت في بيروت في 21 تشرين الثاني 1935، وبدأت مسيرتها الفنية من خلال صوتها الفريد الذي أسر القلوب في لبنان والعالم العربي والغربي، قدّمت السيدة فيروز العديد من القصائد والألحان التي جعلتها واحدة من أبرز الفنانات العربيات على مر التاريخ، حيث غيرت مسارات الأغنية اللبنانية وجعلتها تتصدر المراتب العالمية، حيث أن صوتها وأسلوبها الفريد شكلا مساحة كبيرة من الصمت والإبداع الذي لا يزال مستمراً حتى اليوم.

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