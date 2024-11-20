جيمس جان يكـ شف سبب تغيير بدلة سوبرمان

ميرنا وليد - بيروت - كشف جيمس جان، رئيس شركة "DC" للإنتاج السينمائي، عن السبب وراء تغيير بدلة "سوبرمان" في النسخة الجديدة من الفيلم، والتي يلعب بطولتها الممثل "ديفيد كورنسويت".

وأوضح جان أن بدلة "هنري كافيل" تعرضت للتمزق أثناء اختبارات الشاشة للفيلم الجديد، فتم اتخاذ قرار بتغيير شكل البدلة لاستغلال هذه الفرصة.

كما أعرب جيمس جان عن إعجابه الكبير بقدرات ديفيد كورنسويت التمثيلية في الفيلم، مؤكدًا أنه سيبهر الجمهور بدوره في شخصية سوبرمان. وقال جان: "لا أحد يدرك تمامًا مدى موهبة ديفيد في الدراما والكوميديا والتمثيل الجسدي، وسيذهل الجميع بأدائه".

ومن المقرر أن يُعرض فيلم Superman الجديد في صالات السينما في 11 تموز 2025، بعد أن أعلن جيمس جان عن انتهاء التصوير بشكل رسمي عبر نشر صورة مع طاقم العمل.