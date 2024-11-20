ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة الهندية كيارا أدفاني جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن نشرت صورة لفرشاة أسنانها المطلية بالذهب عبر خاصية الحالة عبر حسابها، ظهرت كيارا في الصورة وهي تحمل الفرشاة الذهبية بينما كانت ترتدي قميصاً أبيض كبير الحجم، وأرفقتها بتعليق "أخبرني أنك سندي دون أن تخبرني أنك سندي"، في إشارة إلى جذورها السندية، حيث يُعرف عن أهل السند حبهم للأشياء المبهرة، ورغم أن بعض المتابعين وجدوا المنشور مضحكًا، إلا أن آخرين اتهموها بالتباهي، معتبرين أن هذا التصرف لا يعكس الفخامة بل التفاخر.



كانت هذه تفاصيل خبر كيارا أدفاني تثير الجدل بصور لفرشاة أسنان ذهبية وتواجه إنتقادات بالتباهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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