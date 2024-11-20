إدانة صانع المحتوى إلياس المالكي بالسجن والغرامة بتهمة الإخلال بالحياء العام في المغرب

ميرنا وليد - بيروت - قضت المحكمة الابتدائية في المغرب بسجن اليوتيوبر الشهير إلياس المالكي لمدة أربعة أشهر مع غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، بتهمة الإخلال بالحياء العام، كما برأته المحكمة من تهمة "التحريض على الكراهية والتمييز" التي كانت قد وجهتها له جمعيات وشخصيات أمازيغية بسبب محتوى بعض من فيديوهاته، وفيما بعد، تنازلت هذه الجمعيات عن الدعوى.
خلال الجلسة، اعترف المالكي بخطأه واعتذر لجميع فئات المجتمع الأمازيغي، مشددًا على أنه لم يقصد الإساءة لأي من مكونات الهوية المغربية، وفي سياق آخر، وجهت النيابة العامة له تهمًا إضافية تتعلق بـ"التحريض على الكراهية" و"العنف ضد المرأة على أساس الجنس"، وذلك بناءً على دعوى تقدمت بها سيدة بدعم من جمعيات نسائية حقوقية.
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