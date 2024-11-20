تامر حسني يقوم بتلبية طلب الطفل المخترع

ميرنا وليد - بيروت - لبى الفنان المصري تامر حسني طلب الطفل المخترع أنطونيوس ماجد.

وفي التفاصيل كان قد قال أنطونيوس ماجد في مقطع فيديو نشره على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"بشكر الأستاذ تامر حسني على دعمه ليا وكلامه الجميل وعايز طلب صغير إني أقابلك وأتصور باختراعاتي معاك"، فرد حسني:"إنت تؤمر يا عبقري يا صغير يا عسل أنت، فريقي هيتواصل معاك حالًا، وإن شاء الله نرتب كل حاجة".

وكان قد دعم حسني الطفل المصري الذي يبلغ من العمر 15 عاما، والذي إبتكر نظارة تساعد المكفوفين باستخدام إمكانيات بسيطة.

ونشر حسني عبر حسابه الرسمي، مقطع فيديو لشاب يتحدث عن هذه المواهب لأطفال صغار، وأرفقه بتعليق كتب فيه: "بضم صوتي للراجل المحترم ده و واثق إن الدوله هتهتم بالأولاد العباقره دول ،،، و بحيي المخترع الصغير التاني ماشاء الله أجيال مصر بخير يا جماعه فرحان أوي بيهم ربنا يحفظهم و يوفقهم و يكونوا دافع كبير لولاد صغيرين كتير إنهم يتشجعوا و يتنافسوا في عمل شيء مفيد للناس و لبلدهم فعلاً بدل ضياع كل الوقت في التليفون و الآي باد إنقذوا ولادكم من التليفون و الآي باد و ما اشبه".

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