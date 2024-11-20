ميرنا وليد - بيروت - انطلق تصوير الجزء الخامس من مسلسل المداح، والذي سيعرض في شهر رمضان 2025.

ويشارك في العمل حمادة هلال، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، وتامر شلتوت، محسن محي الدين المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

يذكر أن "المداح 4 – أسطورة العودة" تم عرضه في شهر رمضان 2024، وهو بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، فتحي عبدالوهاب، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محمد عز، حمزة العيلي، هلا السعيد، تامر شلتوت، صفاء جلال، وظهر عدد من الممثلين بوصفهم ضيوف شرف منهم: دياب، سهر الصايغ، مي سليم، يسرا اللوزي، أشرف زكي، حنان يوسف، رشدي الشامي، والمسلسل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج، وتجدر الإشارة أن مسلسل المداح إنتاج شركة الصباح.

كانت هذه تفاصيل خبر المداح 5 انطلق تصويره .. استعداداً لعرضه في هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.