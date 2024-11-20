شكرا لقرائتكم خبر عن على الطيب وكلوديا حنا ضمن حضور برنامج الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد من الفنانين وصناع الفن على حضور برنامج "الأفلام القصيرة" الذى عرض منذ قليل ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ45، أبرزهم: على الطيب، كلوديا حنا، المخرج أشرف فايق، ولاء الشريف.

وشهدت عروض الأفلام القصيرة إقبالا جماهيريا كبيرا خلال أيام المهرجان، من قبل طلاب معهد سينما والجمهور والصناع.



كلوديا حنا وولاء الشريف وعادل عزوز يحضرون برنامج الأفلام القصيرة



الحضورفي برنامج الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة



علي الطيب

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".