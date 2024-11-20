شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سلامة: الحديث عن تغيير شكلى بالبوتكس والفيلر تفاهات ولا أهتم عليها والان مع تفاصيل الخبر

وصفت الفنانة سارة سلامة الاتهامات التي وٌجهت لها على صفحات السوشيال ميديا، حول تغير شكلها بسبب البوتكس والفيلر بالتفاهات التي لا تركز عليها مؤكدة لـ"الخليج 365" على أنها لم تجرِ أي عمليات تجميل طيلة حياتها، لافتة أنه من الطبيعيى أن صورة شخص وعمره 17 أو 20 سنة تختلف تماماً عن صورة لنفس الشخص وعمره 30 أو 40 سنة وهذا يحدث مع كل الناس.

وأضافت سارة سلامة قائلة:"أنا واحدة بشتغل في الفن من وأنا عندي 17 سنة، وقبلها كنت عملت في الإعلانات وأنا في الابتدائى، وعملت أول مسلسل في حياتي كان "الهروب" مع كريم عبد العزيز وكان عمرى لم يتخط 18 سنة، فنحن نتحدث عن سنوات طويلة فطبيعي الشكل يختلف، والفكرة كذلك اننا كممثلات بنقدم شخصيات مختلفة عننا وكل شخصية لها مكياج يناسب طبيعتها".

وتابعت:"أنا دلوقتى بعمل شخصية في عمل فني، ومبسوطة بيها جداً وبردود الأفعال حواليها، وهذه الشخصية قصدت المكياج بتاعها يكون بهذا الشكل لطبيعتها الشريرة والحاقدة وفى نفس الوقت من طبقة ثرية، وأنا أو أي حد ممكن يلعب في شكله بالمكياج، والناس ما اتكلمتش في الآداء وسابوا كل دا ومسكوا في المكياج ودي عملت ودي نفخت، لا يا جماعة دي قلة أدب، من وجهة نظري والله العظيم انتو ناس تافهه".

سارة سلامة حرصت خلال اليومين الماضيين على الرد بطريقة غير مباشرة عن اتهامات تغيير شكلها بالبوتكس والفيلر بنشر صور حديثه بدون مكياج على حسابها بموقع انستجرام والتي ظهرت فيها بشكل طبيعى تماماً ومغاير عن الصور المنتشرة لها على صفحات الفيس بوك بشخصيتها من أحدث أعمالها الفنية الذى يتم عرضه حالياً.

وكانت سارة سلامة قد أشارت في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" إلى أنه تصدرها الترند في كل مرة تنشر جلسة تصوير جديدة على السوشيال ميديا ليس بقصد منها موضحة:"مش في دماغي التريند مع نشر أي صورة لي، الموضوع وما فيه هو صور بنشرها، وبعرف بعدها انتشارها بصورة كبيرة، وبلاقى أصدقائى بيعرفوني أني تريند".



سارة سلامة



سارة سلامة فى الجيم بدون مكياج



سارة سلامة بدون مكياج فى اخر ظهور