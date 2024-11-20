ريم السعيدي تستعرض جمالها في فيديو لافت

ميرنا وليد - بيروت - نشرت عارضة الأزياء التونسية العالمية ريم السعيدي، فيديو جديد على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، يظهرها وهي تستعرض ملامحها الجميلة، واضعةً الكحل الأسود في عينيها.
وكشفت السعيدي أنها لم تكن تستعمل الكحل الأسود داخل عينيها، كونها كانت تعتبره لا يليق بها، لكنها غيرت رأيها.
وكانت السعيدي قد حضرت برفقة زوجها الإعلامي وسام بريدي، عرض أزياء المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، تحت عنوان "The 1001 Seasons of Elie Saab"، والذي أقيم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة مرور 45 عاماً على مسيرة صعب.
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