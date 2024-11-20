نظارة الملكة رانيا الشمسية تلفت الأنظار.. هذا تصميمها وسعرها

ميرنا وليد - بيروت - لفتت ملكة الأردن رانيا الجمهور، بإطلالتها المميزة خلال زيارتها إلى جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

وقد أطلت الملكة رانيا بنظارة شمسية، من Saint Laurent تحمل عنوان Classic SL 28 METAL، يصل سعرها بحسب موقع البيع إلى 245 يورو.

وكانت ردت الملكة رانيا على أحد الطلاب، الذي وجه لها رسالة أثناء تواجدها في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالعاصمة عمان، بطريقة طريفة، بعد أن أقدم على رفع ورقة كُتب عليها: "بدي الرخصة جلالتك"، ويقصد بهذا الأمر "رخصة قيادة".

لتقوم الملكة رانيا بالرد عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مستخدمة خاصية "الستوري"، موجهة رسالة له قائلة: "انجح والكنافة علي".

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