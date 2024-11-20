شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كريم يلتقى بيل جيتس على هامش أحد المنتديات الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

التقى النجم محمد كريم برائد التكنولوجيا حول العالم بيل جيتس المصنف ضمن قائمة أغنى أغنياء العالم، وذلك على هامش حضور جلسة لبيل جيتس في إحدى المنتديات، حيث حرص كريم على توثيق اللحظة ونشر عدد من الصور التي جمعتهما سويا، ويعتبر بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت، أحد المؤثرين في عالم التكولوجيا والبرمجيات، وهو من ضمن أهم أغنياء العالم، محققًا ثروة قدرها 104.9 مليار دولار.



محمد كريم و بيل جيتس

ومن جانبه عبر محمد كريم عن سعادته باللقاء، وعلق محمد كريم على الصورة التي جمعته برائد التكنولوجيا بيل جيتس، إنه واحد من رواد العمل الخيري وعنوان للابتكار والإنسانية والرحمة، كل الاحترام لمجهوده في مجال الصحة العالمية وتغير المناخ والتنمية والتعليم.

في سياق مختلف ينتظر محمد كريم عرض فيلم The Gunslingers الجديد، وهو خامس بطوله له في هوليوود الفيلم الذي يشارك فيه النجوم ستيفن دورف ونيكولاس كيدج وهو العمل الذي قام بتأليفه وإخراجه Brian Skiba .

يلعب محمد كريم دور "Hoodoo"، وهو CowBoy لا يخاف الموت ويقاتل للدفاع باستماته عن مدينته وانقاذ حياته وحياة أصدقائه، ويظهر بطبيعة حادة وهو يرتدي قبعة رعاة البقر وبدلة ويقف بجوار ملوك هوليوود - كيج ودورف وهيذر جراهام.

يشارك فى بطولة فيلم The Gunslingers أيضاً Heather Graham و‏ Scarlet Stallone و Bre Blair و Laurie Love Randall Batinkoff و CooperBarnes و Ava Monroe Costasmandylor و jeremy kent jackson .

يعتبر فيلم The Gunslingers ، ثاني الأعمال التي تجمع محمد كريم ونيكولاس كيدج، حيث عملا سويا في فيلم "A Score To Settle" .