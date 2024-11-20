شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يجب معرفته عن الفيلم البريطاني In Camera بطولة أمير المصرى والان مع تفاصيل الخبر

شارك الفنان أمير المصري في مهرجان القاهرة السينمائي بفيلم In Camera البريطاني، وهو الفيلم الذي حصل أمير المصري بسببه على عاصفة من التصفيق الحار بعد الانتهاء من عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

وتدور أحداث فيلم In Camera للفنان أمير المصري حول ممثل شاب يمر بسلسلة من تجارب التمثيل الفاشلة، باحثاً عن فرصة لتحقيق حلمه، لكنه يواجه رفضاً مستمراً، مما يدفعه لخوض رحلة لاكتشاف دوره الجديد فى الحياة. الفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد فى أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك فى بطولته إلى جانب أمير المصرى كل من نبهان رضوان، رورى فليك بيرن.



وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد فى المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A فى الاتحاد الدولى للمنتجين بباريس."FIAPF".



أمير المصري



أمير المصري



أمير المصري



أمير المصري



أمير المصري



أمير المصري