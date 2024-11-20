شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتر حساس.. هل تستطيع صبا مبارك الصمود أمام انتقام إنجى المقدم منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابقة من مسلسل وتر حساس بطولة الفنانون صبا مبارك وانجى المقدم ومحمد علاء، إخراج وائل فرج، وإنتاج المتحدة للإنتاج الفني والسينمائى ، أحداثً مختلفة، حيث اشتعلت الحرب بين سلمى وكاميليا، حيث تدخل سلمى (صبا مبارك) في حرب ضارية مع ضرتها وابنة خالتها كاميليا التي تبتزها وتهددها بكشف سرها أمام الجميع، لكنها تفاجأ بسلمى وقد سبقتها ودعت أفراد العائلة في بيت كاميليا لتعلن أمام الجميع زواجها السري برشيد زوج كاميليا. وتقف في وجه انتقادات الجميع لها مدافعة عن نفسها بأنها قد قاومت كثيراً الارتباط برشيد إكراماً لابنة خالتها، لكنها تأكدت مما يعرفه الجميع ولا يمكن إنكاره، وهو أن الحب بين كاميليا ورشيد قد انتهى منذ فترة.



وتر حساس

وبهذا لم تقتصر دائرة صراع سلمى على كاميليا، بل تتسع لتشمل والدتها التي تراها دائماً على خطأ ولا تتوانى عن عقد مقارنات بينها وبين ابنة خالتها كاميليا وتفضيلها الدائم لكاميليا. كما يوقظ اعترافها، الماضي بين سلمى وشقيقتها الأصغر داليا التي ترى أن سلمى هي السبب في التفريق بينها وبين خطيبها السابق. فإلى أي مدى تستطيع سلمى الصمود؟

مسلسل وتر حساس يقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، أحمد جمال سعيد، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، و مؤثر رفعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل وتر حساس يجمع صبا مبارك ومحمد علاء والمخرج وائل فرج مجدداً بعدما حقق الثلاثى نجاحاً سوياً خلال مسلسل بين السطور الذي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.

