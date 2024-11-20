شكرا لقرائتكم خبر عن رقم سرى الحلقة 9.. الحرب القانونية تشتعل بين لطفى عبود وماجدة علوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 9 من مسلسل رقم سرى بطولة النجمة ياسمين رئيس، الذى يعرض على شاشة قناة DMC، من إخراج محمود عبد التواب توبه، أحداثًا مختلفة، حيث ذهبت ماجدة علوان المحامية إلى لطفى عبود حتى تحذره أن موكلته لقاء إسماعيل تخفى عليه أشياء وأبرزها فيديو ابتزت بيه كمال زين الممثل وندى مديرة البنك، ومن خلاله عادت إلى عملها ، وجاء ذلك من أجل التشكيك في موكلته حتى يتنحى عن القضية، وأخبرته ماجدة أن الحرب اشتعلت بينهما، ليشتعل لطفى عبود غضبا بسبب أن لقاء موكلته اخفت عنه بعض الأسرار في القضية .

وحاولت ماجدة علوان أن تضم لها بعض الموكلين حيث ذهبت إلى كمال زين – باسم الزارو ، ورياض شقيق نادين وعمرو – احمد الرافعى، حتى تنتقم من لطفى عبود بعد أن هزمها في عالم صوت وصورة .



ناردين فرج وصدقى صخر



مسلسل رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، ويعتمد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

مسلسل رقم سرى يدور حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك فى سنها وهى غير محبوبة فى عملها، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات فى موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.