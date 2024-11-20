شكرا لقرائتكم خبر عن طارق النهري يودع فيلم "المدرسة" بطولة حورية فرغلي بعد يوم تصوير والان مع تفاصيل الخبر

كشف الفنان طارق النهرى بأنه قارب علي الانتهاء من تصوير فيلم "المدرسة" للفنانة حورية فرغلي وآخرين، إذ يتبقى يوم واحد فقط وتنتهى أسرة الفيلم بالكامل من التصوير ورفع كلاك الفركش.

أكد طارق بأن كاست العمل قطع شوطًا كبيرًا في تصوير العمل خلال الفترة الماضية، ويتبقى ما يقرب من 10% من مشاهد الفيلم ليتم اسدال الستار عن عمليات التصوير نهائياً التي استغرقت ما يقرب من 4 شهور، مؤكداً؛ بأن صناعه يتابعون منذ بداية أول يوم تصوير مونتاچ ومكساچ مشاهد كل يوم على حده أولاً بأول ليتبقي وضع الموسيقي التصويرية وغيرها من الأمور الفنية، وهذا استعداداً لطرح الفيلم بدور العرض السينمائي قريبًا.

وأضاف طارق بأنه تحمس للفيلم ولدوره بسبب الموضوع الذى تتم مناقشته، مشيراً، بأنها شخصية جديدة عليه تماماً لم يقدمها من قبل، لافتاً، بأن التحضير في الصمت بالنسبة له أفضل من الورقة والقلم، والتفكير في كل الشخصيات من حوله، والوصول لـ طريقة التعامل والتناغم معهم هيا من أهم نقاط التحضير الجيد للشخصية.

وكما تابع طارق: "منذ بداية مشاركته في السينما وهو يفضل التنوع والتغيير في الشخصيات التي يقدمها، وكما أنه يفضل دائما ألا يضع نفسه في قالب واحد فقط، ويتم اختياره في جميع الأدوار مشيراً، بأن من نجاح الفنان هو أن يكون فنان شامل.

وتتمحور أحداث فيلم "المدرسة" في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسى على مخاوف الشخصيات وعدم الإستقرار العاطفي وغيرها من الأحداث.

وجدير بالذكر بأن فيلم "المدرسة"، هو بطولة جماعية يتضمنها كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة حورية فرغلي، إيساف، طارق النهري، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكي، محمود فارس، عبد المنعم المرصفى، محمد حمزة، ميدو فايد، المطرب السورى ماجد الصافى وآخرين ومجموعة من الوجوه الشابة وعلى رأسهم: مودى سارى، مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ياسمينا صالح، شيرى، أحمد السباعى، تامر أشرف عبد الغفور وآخرين وهو قصه كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان وإخراج محمد جمال الحديني.



اسرة فيلم المدرسة



طارق النهرى مع حورية فرغلى ومخرج فيلم المدرسة



