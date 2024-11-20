شكرا لقرائتكم خبر عن جارة القمر فيروز تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ 90 والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل جمهور فيروز جارة القمر، بعيد ميلادها الـ 90 اليوم الأربعاء، حيث ولدت يوم 20 نوفمبر 1934 طبقا لسجلات القيد، وذلك بعدما حسم الخلاف على موعد ميلادها الذي كان يتردد بأنه يوم 21 نوفمبر من عام 1935، وذلك حسبما أكد الناقد الموسيقى المصري محمد دياب، وكذلك الشاعر اللبناني هنري زغيب.



فيروز



فيروز جارة القمر

قدمت فيروز جارة القمر العديد من الأغانى العظيمة ومن تلك الأغانى أغنية "كيفك أنت" والكل ربطها بأن كلمات الأغنية تجسد حالة حبيبة تغني لحبيبها السابق وتسأله عما إذا كان تزوج بعدما هجرها وسافر خارج البلاد ولكن في الحقيقة أن الأغنية غنتها فيروز لأبنها زياد الرحبانى.



فيروز



فيروز جارة القمر

قدمت فيروز المئات من الأغاني التي أحدثت ثورة وتجدد في الموسيقى العربية، وذلك بتقديمها الأغاني القصيرة ذات المعنى مع الأخوين رحباني وأخيهما ألياس وذلك بخلاف القاعدة التي كانت سائدة في ذلك الوقت التي كانت تمتاز الأغاني فيها بالطول، كما كانت تمتاز أغاني فيروز ببساطة التعبير مع عمق المعاني وتنوع المواضيع، فغنت للأطفال وللحب كما غنت للقدس وللقضية الفلسطينية وللأم والوطن .



فيروز



عيد ميلاد فيروز

كما قدمت العديد من الأغاني التي أدرجت في مجموعة من المسرحيات والتي وصل عددها نحو خمس عشرة مسرحية، وكانوا من تأليف الأخوين رحباني فقد تنوعت مواضيع تلك المسرحيات بين نقد الحاكم والشعب وأخرى تمجد الحب والبطولة بشتى أنواعهم .



فيروز



عيد ميلاد فيروز



فيروز



عيد ميلاد فيروز