شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر تكشف آخر التطورات بعد اندلاع حريق بمنزلها بسبب ماس كهربائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت الفنانة نهال عنبر لـ"الخليج 365" إنها بخير الحمد لله، وممتنة للغاية من متابعة الجمهور وزملائها في الوسط الفني عن حالتها الصحية ، مشيرة إلى إنها نجت بإعجوبة إلهية من الحريق، بعدما انقذها نجلها حسام الحسينى، حيث تسبب الحريق في تلفيات كبيرة في الدور العلوى من الفيلا، وجارى الإصلاح حاليا

طمأنت الفنانة نهال عنبر الجمهور عليها من خلال تصريح لـ ”الخليج 365”، بعد نجاتها من الموت بسبب حريق فى منزلها، حيث قال إنها كانت نائمة فى غرفتها ومعها فى المنزل وفاء ابنة خالها، وكانت نائمة أيضا، وفوجئت بنجلها المخرج حسام الحسينى يوقظها من النوم مفزوعا بعدما نشب حريق بسبب تابلوه الكهرباء بالمنزل والذى تسربت له مياه أدت إلى ماس كهربائى لتندلع النار بعدها.

وأضافت نهال عنبر أن ستر ربنا أن نجاها الحمد لله من الموت، عندما عاد حسام الحسينى إلى المنزل على غير عادته فى هذا التوقيت.

آخر أعمال الفنانة نهال عنبر فى الدراما، هو مسلسل بدون سابق إنذار، الذى عرض في شهر رمضان الماضي، والمسلسل من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.