شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نجيم.. ملخص تصريحات الفنانة اللبنانية فى برنامج صاحبة السعادة والان مع تفاصيل الخبر

حلت الفنانة اللبنانية نادين نجيم ضيفة على برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة والإعلامية اسعاد يونس في الحلقة التي تم تأجيل عرضها بسبب الأوضاع في لبنان، وتحدثت نادين نجيم خلال الحلقة عن تجربة الطلاق وماذا تغير بالنسبة لها كمرأة مطلقة، وتطرقت للحديث عن مصر وحبها للشعب المصرى وسبب عدم مشاركتها في أي أعمال مصرية حتى الآن.

نادين نجيم تكشف عن تجربة الطلاق فى عز النجاح

وقالت نادين نجيم انها وقت طلاقتها كانت في عز نجاحاهها موضحة:"كنت عاملة مسلسل خمسة ونص، واخد نجاح مش طبيعى ماشاء الله مكسر الدنيا زى ما بتقولوا، وجيت على مصر وقتها وحصلت على جائزة أفضل ممثلة عربية وعدت إلى بيروت بعد يومين أعلنت الطلاق، وأنا محتش ان في فرق بعد الطلاق لنظرة المجتمعى لى لأنى شخص آخر همّي رأي المجتمع طالما ما بعملش شي غلط، أو أؤذى أحد".

وأضافت نادين نجيم:"طلع شائعات وتحليلات كتير حول انفصال وأنا ما رديت لأنه شيء حاصة فأنا ما قلت ليه اتجوّزت ولن أقول ليه اتطلّقت، كان في ولدين صغار أريد تربيتهم وإهتم بهم ،وفى هذا الوقت كنت أحضر لمسلسل 2020 وعندي تحضير لمسلسل 2020، وخرجت حملات للتشويش على نجاحي حتى تنهار نفسيتي، لكن نفيت حالي بالتصوير والشغل والبيت وبس".

نادين نجيم وعلاقتها نجيم بالجمهور المصرى وسبب عدم مشاركتها فى الأعمال المصرية

وأكدت نادين نجيم على حبها الشديد للجمهور المصرى الذى يعد ثانى جمهور متابع لها على منصات السوشيال ميديا، لافتة:"الجمهور المصري رقم 2 من بين الجمهور اللي بيتابعني على التواصل الاجتماعي، وده شيء فاجئني كتير، وهو معناه أن فيه شريحة كبيرة من الشعب المصري بتابعني، المركز الأولي كان العراق والحقيقة ولا مرة سمعت شيء ضايقني في مصر من المصريين، ولما باجي على مصر، بفرح لأن طريقتهم اللي بيحبوني بيها طالعة من القلب".

نادين نجيم أشارت : "من زمان متابعة لمصر ولنجوم مصر وللأفلام المصرية والمسلسلات المصرية، وكان زمان بيقتصر وقتنا على اللعب ومشاهدة الأفلام والمسلسلات المصرية وكبرنا على هذه الطقوس، كنت بقلد لرفقاتي مشاهد من فيلم مصري شوفته، وحافظة مشاهد للفنانة ميرفت أمين وشيريهان، وكنت حافظة الفوازير حفظ، وطلبوا مني في المدرسة اسكتش عن فوازير رمضان، وفعلا عملته، وأكتر شيء زعلني أني مبقتش اعرف أحكي مصري زي زمان".

وكشفت نادين نجيم عن سبب عدم مشاركتها في أعمال مصرية، سواء في السينما أو الدراما، قائلة: "أنا عايزة أمثل في مصر، جالي كتير عروض وكنا مرتبين لكل شيء، بس الأدوار مش بتعجبني، فالأدوار اللى بتتعرض علىّ بحس ان مش فيها تحدي ليا، أنا حابة أن الدور يطلع إمكانياتي للشعب المصري، بتبقى أدوار إمكانيتها محدودة، ممكن أي حد يقوم به، وأنا الأدوار البسيطة مش بعرف ألعبها، بغرق في شبر مياه، يعني المشهد الخفيف بياخد مني اهتمام أكتر من المشهد الصعب".

نادين نجيم وطفولتها

وعن حياتها بعيداً عن الفن قالت نادين نجيم إنّ لديها 4 إخوة كلهم يكبرونها، لافتة: "كنت متدلعة، لأني كنت أصغر، وكنت لعبة البيت، وأنا خلقت بالحرب، ولا أتذكر حرب 1989 لأني عمرها وقتها كان 4 سنوات، وكان أبي يعمل والأم تتحمل مسؤولية البيت، وكان ذلك هو الشائع في لبنان، فعمل الأم في المنزل أصعب منه خارج المنزل".

وواصلت: كان والدي خياطا رجاليا، وكانت حياته مرتاحة في بداية الزواج، لكن الليرة تدهورت، وما يصير هذه الأيام حدث مع والدي عندما تزوج، فخسرنا ممتلكات ومصاري كثيرة، وتمت تربيتنا بشكل واضح وبسيط، ولم نكن محرومين، ولكن كانت حياتنا بسيطة للغاية، ولم نكن نحصل على كل ما نتمناه مثل الألعاب، وكل شيء حصلنا عليه كان محدودا، وهذا الشيء زرع العزيمة فيّ، حتى أصبح متعلمة وناجحة وأؤسس لمستقبل زاهر".