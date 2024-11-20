أفلام جسدت شخصية الرجل النبيل.. لا تفوتوا الفرصة لمشاهدتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - الرجل هو الأب والابن والزوج والأخ، والصديق، له العديد من الأدوار الداعمة في الحياة، يكون فيها الشريك، والسند، والعقل الرصين، وصاحب المسؤولية، وغيرها من الصفات التي لا تُعد ولا تُحصى. وتزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للرجل، الذي وافق أمس 19 نوفمبر، فهذا اليوم يُعد فرصة جيدة لتكريم الرجال، وتعزيز دورهم الإيجابي في المجتمع، ولتسليط الدور بشكلٍ أكبر على صحتهم الجسدية والنفسية والعقلية.

أبرز الأفلام التي جسدت معنى "الرجل النبيل"

وبما أن للسينما دوراً كبيراً في تقدم المجتمعات، فهي مرآة المجتمع التي تسلط الضوء بشكلٍ واسع على أبرز القضايا العالمية، وتعمل على توصيل الرسائل لمختلف الجنسيات والثقافات والعقول بلغتها الخاصّة، وتستعرض الخليج 365 عدداً من الأفلام التي قدمت نماذج مميزة من الرجال عن طريق أبطالها، الذين جسدوا أدواراً لشخصيات تعكس الجوهر الحقيقي للرجل النبيل.

فيلم To Kill a Mockingbird

فيلم To Kill a Mockingbird، الذي أُصدر في 25 ديسمبر عام 1962، كان مأخوذاً من الرواية الشهيرة "أن تقتل عصفوراً محاكياً"، للكاتبة الأمريكية هاربر لي، التي نُشرت عام 1960 وفازت بالبوليتزر.

وجسد الفيلم المعنى الحقيقي لأن يكون الشخص "رجلاً نبيلاً" لا يخاف في الحق لومة لائم، وهذا ما فعله أتيكوس فينش، محامٍ مبتدئ، والذي جسد دوره الممثل جريجوري بيك، عندما تطوع للمرافعة عن رجل من أصحاب البشرة السمراء، تم اتهامه زوراً بجريمة لم يفعلها، وكان الدافع وراء ذلك هو "العنصرية" وقتها، حيث دارت أحداث القصة في الجنوب الأمريكي المنعزل حينها، خلال ثلاثينيات القرن العشرين.

وكان يتمتع البطل بالنزاهة الأخلاقية والالتزام بالعدالة، كان محارباً قوياً للعنصرية، كان عطوفاً، يدافع بضراوة عن كل ما هو صحيح.

الفيلم من إخراج روبرت موليغان، وفريق التمثيل: جريجوري بيك، ماري بادهام، روبرت دوفال، ويليام ويندوم، أليس غوستلي، كولين ويلكوكس.

حصل فيلم To Kill a Mockingbird على ثلاث جوائز أكاديمية، بما فيها جائزة أفضل ممثل لجريجوري بيك.

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فيلم Dead Poets Society

الفيلم أُصدر في يونيو 1989، من إخراج بيتر وير، وبطولة روبن ويليامز، روبرت شون ليونارد، إيثان هوك، جوش تشارلز، جيل هانسن، ديلان كوسمان، أليلون روجيرو، جيمس ووترستون، نورمان لويد.

وتدور أحداث الفيلم في مدرسة إعدادية للبنين في الخمسينيات من القرن الماضي، وبطل الحكاية هنا هو مدرس اللغة الإنجليزية الجديد، جون كيتنغ (روبن ويليامز)، الذي كان سبباً رئيسياً في تقدير طلابه المشاغبين لقيمة الشعر.

و لم يتوقف الأمر على الشعر، بل كان جون مصدراً للإلهام في نقاط عدة، كما حرص على دعمهم معنوياً، وتعليمهم دروساً حياتية مختلفة تفيدهم بالمستقبل، مثل كيفية اغتنام الوقت، والثقة بالنفس، والاعتماد على الذات، وذلك عن طريق أساليب تدريس غير تقليدية، كان لها تأثير عميق عليهم، حتى أصبح بالنسبة لهم المعلم والأخ والصديق والقدوة.

حصل Dead Poets Society على العديد من الجوائز، بما في ذلك ترشيحات جوائز الأوسكار لأفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل لوليامز. كما فاز بجائزة البافتا لأفضل فيلم، وجائزة سيزار لأفضل فيلم أجنبي، وجائزة ديفيد دي دوناتيلو لأفضل فيلم أجنبي.

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فيلم The Pursuit of Happyness

إذا تحدثنا عن الرجل المثالي، يجب أن نذكر دور الآباء، وإذا تحدثنا عن الآباء، لا يمكن أن نغفل عن دور الأب المكافح الحنون الذي جسده ويل سميث في أحد أشهر أفلامه The Pursuit of Happyness، وقام بدور الابن في الفيلم، ابنه بالحقيقة جايدن، ما أعطى للفيلم مزيداً من المصداقية.

الفيلم مستوحى من قصة حقيقية، عن كريس غاردنر (ويل سميث)، رجل مكافح وأب أعزب، يواجه الصعوبات وخطر التشرد هو وابنه الصغير، وعلى الرغم من التحديات العديدة، يحصل "غاردنر" على تدريب غير مدفوع الأجر في شركة وساطة مرموقة.

كان هذا الرجل والأب يتميز بمزيج يصف الرجل "المثالي" بامتياز، كان مخلصاً، يحارب الشدائد من أجل سعادة ابنه لتوفير مستقبل أفضل له، ومثابر، ويعمل بجد، ولديه أمل لا يتزعزع.

الفيلم أُصدر في ديسمبر 2006، من إخراج غابرييلي موتشينو، وشارك بالتمثيل ثانديوي نيوتن، بريان هاو، دان كاستيلانيتا، جيمس كارين، كيرت فولر.

حصل ويل سميث على ترشيح لجائزة الأوسكار وترشيح لجائزة غولدن غلوب عن دوره في الفيلم.

فيلم The Intern

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The Intern هو فيلم درامي كوميدي لعام 2015 من إخراج وكتابة وإنتاج نانسي مايرز. الفيلم من بطولة روبرت دي نيرو، آن هاثاواي، رينيه روسو، أندرس هولم، أندرو رانيلز، آدم ديفين، وزاك بيرلمان.

تدور أحداث الفيلم حول بن ويتاكر (روبرت دي نيرو)، رجل أرمل يبلغ من العمر 70 عاماً يعمل موظفاً في متجر لبيع الأزياء، أسسته جولز أوستن (آن هاثاواي) الفتاة الشابة التي تعشق عملها.

على الرغم من الفجوة بين الأجيال، فإن حكمة بن ولطفه وأخلاقيات عمله تجعل له رصيداً لا يقدر بثمن للشركة، ولجولز أيضاً، وتنشأ بينهما صداقة قوية، يكون فيها بن ويتاكر الصديق، والأب، وصوت الحكمة والعقل بالنسبة لمديرته وصديقته جولز، ويكون الضوء الذي يرشدها في مختلف مناحي الحياة، سواء في العمل بسبب خبرته الكبيرة، أو في حياتها الشخصية، ولم يطلب بن أبداً مقابلاً لهذه المساعدة، لم يكن سوى رجل نبيل.

فيلم Forrest Gump

الفيلم الدرامي الذي أُصدر في يوليو 1994، مقتبس من رواية ونستون جروم الصادرة عام 1986، وتدور أحداثه حول حياة الشاب فورست غامب (توم هانكس)، من ولاية ألاباما، وهو رجل ذو معدل ذكاء منخفض ولكنه طيب القلب، يصبح دون عمد جزءاً من عدة لحظات محورية في التاريخ الأمريكي، ويوثق الفيلم الفترة من الخمسينيات إلى الثمانينيات، فعلى سبيل المثال تسنح له الفرصة لقاء الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي، والالتحاق بالجيش الأمريكي، والسفر إلى فيتنام، وغيرها من الفرص التي يعتبرها كثيرون فرصاً ذهبية.

وعلى الرغم من القيود التي واجهها، ولكن حقق فورست نجاحاً ملحوظاً في مختلف المجالات، ولأنه يُظهر دائماً لكل من حوله اللطف والولاء والتفاؤل، استطاع فورست بنقائه أن يثبت للعالم أن الحب ومرونة الروح الإنسانية يستطيعان هزيمة أى شر بالعالم.

الفيلم من إخراج روبرت زيميكيس، ومن بطولة توم هانكس، روبن رايت، غاري سينيس، ميكيلتي ويليامسون، سالي فيلد. وقد فاز الفيلم بست جوائز أكاديمية بما في ذلك أفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل ممثل لتوم هانكس، أفضل سيناريو مقتبس، أفضل مؤثرات بصرية، وأفضل مونتاج فيلم. كما حصل على العديد من الترشيحات بما في ذلك جوائز غولدن غلوب، جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام، وجوائز نقابة ممثلي الشاشة.

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