منصور البلوشي يشارك متابعيه كواليس مسلسل الرعب وحوش

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - شارك الفنان منصور البلوشي متابعيه صوراً من كواليس مسلسل الرعب "وحوش" مع الفنانة هيا عبد السلام، ونشر صورة له مع مخرج العمل سعيد الماروق، واكتفى بالتعليق وكتب: "لا حاجة للتسمية التوضيحية.. قريباً الوحوش".

كما نشر باستوري الإنستغرام عدداً من المنشورات ومنها منشور ظهر به المخرج والفنانة هيا عبد السلام وبعض المشاركين بالعمل، وكشف أن العمل سيُعرض على "شاشا"، وكانت أيضاً الفنانة هيَا عبدالسلام قد أعلنت مؤخراً عن اعتزامها لتصوير مسلسل جديد، وشوقت متابعيها ونشرت بوستر المسلسل وكتبت لهم: "تحبون الرعب.. أعصابكم جاهزة لهذا المسلسل المجنون؟ انتظروا التفاصيل قريباً".

آخر أعمال الفنان منصور البلوشي

انتهى مؤخراً الفنان منصور البلوشي من تصوير مسلسل "بيت حمولة" المنتظر عرضه بالموسم الرمضاني 2025، وهو من إخراج سائد بشير الهواري، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جميلة جمعة ومن بطولة الفنانة إلهام الفضالة، طيف، شهد الياسين، في الشرقاوي، ليالي دهراب، حسين الحداد، شيلاء سبت، عبدالله البلوشي، منصور البلوشي، علي محسن، شملان العميري، غرور صفر، زيني كرم، زينب يوسف، شيماء قنبر، أحمد بن حسين، علي بن حسين، وزهراء دهراب.

آخر مسلسل عُرض للفنان منصور البلوشي

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وكتب وقت انتهائه من تصوير "بيت الحمولة" على حسابه على الإنستغرام بعد نشر صورة له مع فريق العمل: "اليوم ولله الحمد انتهيت من تصوير مسلسل "بيت حمولة"، حاب أني أشكر كل كاست العمل على تعبهم ومجهودهم وأستغل هذي الفرصة أني أوجه شكراً خاصاً للغالية أم فجر القديرة إلهام الفضالة على وقفتها معنا ومعاي أنا بالذات إذا كنت أنا اليوم وصلت لمرحلة معينة فـهالمرحلة جزء كبير منها السبب فيها أم فجر اللي دايماً تحرص أن أكون معها في أعمالها وبالمكان المناسب وتعطيني حقي وأكبر من حقي وحريصة أن نطلع كلنا بصورة حلوة للناس، شكر كبير للمخرج سائد الهواري ربان السفينة اللي ما قصر معنا بكل ملاحظة والشكر للمؤلفة جميلة جمعة أن جمعتنا كلنا بهذا النص الجميل، إخواني حسين الحداد وعبدلله البلوشي وشملان العميري الشغل معكم قمة بالاستمتاع والشكر للفنان والمنتج شهاب جوهر اللي كان معنا بكل خطوة والتحفيز الجميل اللي كان يعطينه إياه، الشكر موصول لجميع طاقم العمل من كاست الإخراج يعقوب حميد وطارق أبو بكر وأحمد بوشي وعلي حميد ولإدارة الإنتاج حسين يونس وعبدالرحمن العنزي وفيصل الجارالله، عبدالعزيز البدري وداود محمد ومزعل يونس ولمدير التصوير علاء الحوساني، ومحمد صبري وللمصور المبدع محمد قربان المكسب لكاست المكياج، إسراء التميمي، ميري وداليا ولمهندس الصوت مشعل عبدلله ومهدي يونس ولكاست الأزياء مرينا وجيجي ولخدمات الإنتاج عمار ووليد، أحبكم جميعاً ونلتقي بحب بإذن الله".وكان آخر عمل عرض للفنانبالموسم الرمضاني 2024 وهو مسلسل "يس عبد الملك"، وهو مسلسل اجتماعي أسري دارت أحداثه حول أسرار كثيرة تنكشف في كل حلقة حدث مختلف، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم الفنان سعد الفرج، عبدالرحمن العقل، حسين المهدي، ياسة، ليالي دهراب، أحمد النجار، ناصر عباس، فتات سلطان، زينب بهمن، حسن عبدال، وغيرهم من الممثلين الشباب، والعمل من إخراج مناف عبدال، ومن تأليف محمد النشمي.قد ترغبين في معرفة منصور البلوشي يعلن عن قرب عرض "ديستوبيا"

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