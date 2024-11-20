أربعة فنانين يُحيون شعبيات البوليفارد على مسرح أبوبكر سالم بهذا الموعد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - يستعد أربعة فنانين لإحياء حفل "شعبيات البوليفارد" التي ستُقام يوم 22 نوفمبر 2024، بمسرح أبوبكر سالم في البوليفارد سيتي، وهي فعاليه مجانية تُقام ضمن موسم الرياض بنسخته الخامسة، وهم الفنان أصيل أبوبكر، محمدالبكري، مساعدالبلوشي، وخالدالملا".

ونشر حساب روتانا لايف على الإنستغرام بوستر الحفل وكتب: "شعبيات البوليفارد، أصيل أبوبكر، محمدالبكري، مساعدالبلوشي وخالدالملا في الليلة الحضرمية على مسرح أبوبكر سالم".

كما نشر المستشار تركي آل الشيخ على حسابه بمنصة x تغريدة تضمت بوستر الحفل وكتب: " شعبيات البوليفارد أصيل أبوبكر، محمدالبكري، مساعدالبلوشي وخالدالملا في الليلة الحضرمية على مسرح أبوبكر سالم، الدخول مجاني22 نوفمبر".

النجوم في انتظار جمهورهم في حفل شعبيات البوليفارد

نشر الفنان أصيل أبوبكر أيضاً بوستر الحفل وكتب: " حبايبي وجمهوري الغالي ننتظركم بكل الحب يوم الجمعة 22 نوفمبر في رياضنا الحبيبة على مسرح أبوبكر سالم "الليلة الحضرمية. مع إخواني الفنان خالدالملا والفنان محمدالبكري والفنان مساعدالبلوشي بإذن الله تكون ليلة جميلة".

كما نشر بوستر الحفل الفنان مساعدالبلوشي وكتب: " شعبيات البوليفارد، أصيل أبوبكر، محمدالبكري، مساعدالبلوشي وخالدالملا في الليلة الحضرمية على مسرح أبوبكر سالم".

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