عرض عالمي أول لفيلم «عبده وسنية» في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - يشارك فيلم عبده وسنية للمخرج عمر بكري، وهو أول فيلم صامت معاصر من نوعه في المنطقة، في برنامج روائع عربية؛ حيث يُقام عرض عالمي أول للفيلم ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، المقرر إقامتها في جدة خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر المقبل.

المخرج عمر بكري: الجمهور الحالي لم يحظَ بالقدر الكافي برؤية الأفلام الصامتة

وعبَّر المخرج عمر بكري عن سعادته، لاختيار فيلمه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وقال من خلال بيان صحفي له: "الجمهور الحالي لم يحظَ بالقدر الكافي من مشاهدة الأفلام الصامتة، ولم يخُض الكثيرون هذه التجربة مطلقاً، أعتقد أن الجمهور يمكنه أن يجد متعة كبيرة إذا تعرض لها". وتابع: "كانت أمنيتي العميقة أن أبتكر قصة معاصرة باستخدام هذا الشكل الفني التقليدي على أمل التأثير على الناس بطريقة منسية منذ زمن طويل".

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فيلم عبده وسنية

عبده وسنية هو فيلم صامت متعدد الثقافات، فريد من نوعه، بالأبيض والأسود، وهو عبارة عن أوبرا صامتة ذات مقطوعة موسيقية "شرق أوسطية - غربية" كاملة التكوين تعكس بعض الحقائق الوحشية التي تعيشها أقلية مهاجرة لا صوت لها تشكل طبقة غير مرئية من المجتمع الأمريكي، وهو أيضاً قصيدة بصرية عن عالم تقليدي قديم يفسح المجال ببطء للتقدم التكنولوجي والعولمة.

وتدور أحداث الفيلم حول الزوجين عبده وسنية، وهما مزارعان مصريان، تركا حياتهما القروية البسيطة وتوجها للعيش في مدينة نيويورك من دون إجادة اللغة الإنجليزية أو أي معرفة بطبيعة الحياة الأميركية، بالإضافة إلى كونهما أميين، ولكنهما يتحديان المستحيل لإيجاد علاج لمشكلة العقم لديهما، هما فريسة مثالية في تلك المدينة سريعة الحركة بسبب سذاجتهما، ولكن رغبتهما في البقاء على قيد الحياة تأخذهما من التشرد إلى أعمال المطاعم والمطابخ العالمية.

عبده وسنية من بطولة عمر بكري، إنجي الجمال التي شاركت في مسلسل Ramy، روجر هندريكس سيمون، مارلين فيلافان، أحمد خالد، هيثم نور، كاتارين ماكليود، وجاي ليمونير؛ وهو من إخراج وتأليف عمر بكري، مدير التصوير فيسنتي روكساس، مونتاج صلاح أنور وعمر بكري، إشراف فني وديكور نهال فاروق ومحمد ميخا، منتج فني جاسل مارتينو، تصميم الأزياء يانليسا رافرتي ونيرمين سعيد، موسيقى تصويرية أليكساندر أزاريا، ومن إنتاج فيلم كلينك (محمد حفظي)، وChaconia Pictures (جاسل مارتينو)، وTimewormz إنجي الجمال.

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