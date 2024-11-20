فاطمة البنوي تعلن عن ترشيح فيلم بسمة لثلاث جوائز بـ Joy awards

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - أعلنت الفنانة والمخرجة فاطمة البنوي عن ترشيح فيلمها بسمة لثلاث جوائز بـ Joy awards، كأفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل ممثلة، ونشرت بوستر لها من الفيلم كما نشرت طريقة التصويت وكتبت لمتابعيها: "تم ترشيح فيلم "بسمة" لثلاث جوائز في Joy Awards!، وهي:

1- أفضل فيلم "بسمة"؛

2- أفضل مخرجة "فاطمة البنوي"؛

3- أفضل ممثلة "فاطمة البنوي)"؛

ثم واصلت البنوي وكتبت: "نحتاج دعمكم! شاركوا في التصويت وخلونا نحقق الفوز مع بعض! التصويت الآن مفتوح عبر تطبيق Joy Awards! ".

فيلم "بسمة"

"بسمة" هو فيلم سينمائي وأول فيلم من إخراج وتأليف وبطولة الفنانه فاطمة البنوي، تم عرضه على منصة نتفليكس Netflix وقصته تدور أحداثها حول عودة شابة سعودية تدرس خارج المملكة، إلى مدينة "جدة" تكتشف حقائق مؤلمة تخفيها عائلتها عنها حتى لا تُقلقها وتكون هذه الأمور متعلقة حول مرض والدها العقلي وغيرها من الأمور، فتحاول هذه الفتاة مساعدة والدها. والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ و تأليف وبطولة الفنانة فاطمة البنوي بالإضافة إلى الفنان ياسر الساسي، مي حكيم، وآخرين.

فاطمة البنوي في سطور

فاطمة البنوي هي فنانة وكاتبة ومخرجة، قدمت للسينما العديد من الأفلام كان آخرها فيلم "أحلام العصر"، كما سبقتها تجارب سينمائية منها فيلم "العميل صفر"، "الهامور ح. ع."، و"سكة طويلة"، وكانت بداية أعمالها بمجال السينما ودخولها إلى عالم الفن من خلال فيلم "بركة يقابل بركة"، كما شاركت بأعمال درامية منها مسلسل بشر، أم القلايد،الشك،ما وراء الطبيعة، و60 دقيقة.

تمكنت "البنوي"- لتميزها- من الحصول على جائزة ضيافة 2022 في دبي بالإمارات العربية المتحدة بوصفها فنانة ومخرجة، وهي حاصلة على شهادة بكالوريوس في علم النفس وكذلك لديها شهادة ماجستير في الدراسات الدينيّة متخصّصة في العالم الإسلامي.

Joy Awards

هو حفل توزيع جوائز صناع الترفيه Joy Awards، يقام في شهر يناير، والتي تُقدّمها الهيئة العامة للترفيه السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض في كل عام.

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