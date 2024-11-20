الحقيقة المروّعة حول دور بيونسيه في مسيرة كامالا هاريس… إقرأ التّفاصيل

نفت والدة بيونسيه أن تكون المغنّية قد كسبت عشرة ملايين دولار للظّهور في التّجمع الدّيمقراطيّ لكامالا هاريس في الفترة التي سبقت الانتخابات الرّئاسيّة الأميركيّة بعد أن زعم منشور على الإنترنت أنّها فعلت ذلك.

وكانت بيونسيه قد أيّدت هاريس التي تشغل حاليًّا منصب نائبة الرّئيس خلف جو بايدن، لكنّ المنافسين والمعارضين السّياسيّين الآن يحاولون تشويه سمعة نفوذ بيونسيه.

لذا سارعت تينا نولز، والدة المغنّية الشّهيرة، إلى وسائل التّواصل الاجتماعيّ لدحض الادّعاء بأنّ ابنتها حصلت على دفعة نقديّة جيّدة لصعودها إلى المسرح خلال مسيرة هاريس في هيوستن في أكتوبر الفائت.

وكتبت نولز على موقع إنستغرام: “لذلك تمّ وضع علامة على إنستغرام كأخبار مزيّفة وتمّ حذفها. إنّها تسمّى معلومات كاذبة. ومن المؤسف أنّ المنصّات الأخرى التي تفتقر إلى النّزاهة لا تزال تنشرها.”

“الكذبة هي أنّ بيونسيه حصلت على عشرة ملايين دولار للتّحدّث في تجمّع حاشد في هيوستن لنائبة الرّئيس كامالا هاريس. في الواقع: لم تحصل بيونسيه على فلس واحد مقابل التّحدّث في تجمع المرشّح الرّئاسي لنائبة الرّئيس كامالا هاريس في هيوستن.

“في الواقع، لقد دفعت بالفعل تكاليف رحلاتها الجوّية لها ولفريقها بالكامل. إنّهم لا يكذبون ولا يحترمون اسم بيونسيه فحسب، بل يحاولون تشويه سمعة سلطة نائبة رئيسنا بشكل أكبر!! متى ستنتهي الأكاذيب والإشاعات؟”.

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ومضى ترامب في النّهاية ليفوز بالانتخابات بحصوله على ٣١٢ صوتًا انتخابيًّا، ممّا يعني أنّ الجمهوريّين، الذين فازوا أيضًا بالتّصويت الشّعبيّ، سيعودون إلى البيت الأبيض اعتبارًا من يناير ٢٠٢٥ عندما يتِمّ تنصيب الرّئيس البالغ من العمر ٧٨ عامًا مرّة أخرى.