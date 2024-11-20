شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى بعد طرحها أغنية فيلم الفستان الأبيض: أغنية عقبالكو هدية للسناجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم " الفستان الأبيض" الأغنية الدعائية للفيلم بصوت المطربة الشعبية بوسى من كلمات عليم وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع اماديو مصصطفى رؤوف هندسة صوتية وقالت بوسى لـ الخليج 365 : سعيدة بتقديم هذه الأغنية لافتة أنها أعجبت بالأغنية من أول وهلة وتحمست لتقديمها وأضافت بوسى أهدى الأغنية لكل بنت سنجل ولكل شاب سنجل.

ويعرض اليوم الفيلم في صالات السينمات في جميع أنحاء الجمهورية، والذى ينافس ضمن موسم السينما الحالي، وتقول كلمات أغنية "عقبالكو"

اليوم ماكنش هيبقا يوم من غيركوا

والفرحه ماتكملش الّا بيكوا

ربنا ما يحرمنى منكوا

ولا من الحب اللى فعنيكوا

الدعوة عامة

والليلة فرحة

دقّوا المزاهر .. خلوني اهيص

فستاني يلّا

ماتزوقوني

كام صورة حلوة

حواليّا لفّوا

زفّونى زفّوا

لحبيبي يلّا .. هاتوا البوكيه

كله يركّز

يا بنات يلّا .. مين الدور علي

فرحتكوا .. مش هنسهالكوا

وقفتكوا .. دي مردودالكوا

ياجماعه .. شكرا عقبالكوا

وعقبال كل الغاليين

لمّتكوا .. عندي بالدنيا

غلاوتكوا .. بتزيد بالثانيه

حلاوتكوا .. دى فحته تانيه

ياحبايبي انتوا ياحلوين



وعرض فيلم "الفستان الأبيض" في عرضه العالمي الأول في مهرجان الجونة السينمائى بدورته السابعة، حيث شارك الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وشهدت السجادة الحمراء الخاصة به حضور كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على مشاهدة الفيلم وتهنئة صناعه.

وتدور أحداث الفيلم حول "وردة"، وهي عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، مما يدفعها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة للبحث عن فستان بديل من خلال هذه الرحلة، تجد وردة نفسها أمام رحلة أعمق لاكتشاف ذاتها وإعادة التفكير في علاقتها بالمدينة التي تعيش فيها.

جدير بالذكر أن فيلم “ الفستان الأبيض” من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال وسلوي محمد علي ولبني ونس وأروي جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال، ويضم فريق العمل "عمر أبو دومة" كمدير تصوير، مع تصميم الأزياء من قبل "ريم العدل"، والموسيقى التصويرية من تأليف "خالد حماد"، والإشراف الفني والديكور بقيادة "عاصم علي".

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