شكرا لقرائتكم خبر عن على الكشوطى: "لجنة مصر للأفلام" قدمت تسهيلات كبيرة لصناع السينما العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الناقد الفني علي الكشوطي عن دور «لجنة مصر للأفلام» في جذب صناع السينما ‏العالمية.‏

وقال «الكشوطي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" تقديم ‏الإعلاميين مصطفى ‏كفافي وبسنت الحسيني على القناة الأولى والفضائية المصرية، ‏إن الميزة الرئيسية التي توفرها لجنة الأفلام في مدينة الإنتاج الإعلامي هي ‏التسهيلات المذهلة التي تقدمها لصناع السينما العالمية‎.

وأضاف: "لجنة مصر للأفلام تدعم وتسهل الحصول على تصريح لأي جهة ‏أجنبية من الخارج تريد تصوير عمل فني فى مصر، وبالتالي تقوم بالتصوير بكل ‏سهولة، وتصبح لديها القدرة على معاينة أماكن التصوير مبكرًا، والحصول على ‏الموافقات عليها".‎

وتابع: "هناك موقع خاص بلجنة الأفلام يحتوي على معلومات حول أماكن ‏التصوير في مصر، سواء الاستوديوهات المغلقة المجهزة بكروما أو المواقع ‏المفتوحة مثل الأقصر وأسوان والإسكندرية وسيوة وبذلك، أصبح هناك حراك ‏سينمائي كبير بين صناع السينما‎".