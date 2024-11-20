شكرا لقرائتكم خبر عن على الكشوطى: "لجنة مصر للأفلام" قدمت تسهيلات كبيرة لصناع السينما العالمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدث الناقد الفني علي الكشوطي عن دور «لجنة مصر للأفلام» في جذب صناع السينما العالمية.
وقال «الكشوطي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن الميزة الرئيسية التي توفرها لجنة الأفلام في مدينة الإنتاج الإعلامي هي التسهيلات المذهلة التي تقدمها لصناع السينما العالمية.
وأضاف: "لجنة مصر للأفلام تدعم وتسهل الحصول على تصريح لأي جهة أجنبية من الخارج تريد تصوير عمل فني فى مصر، وبالتالي تقوم بالتصوير بكل سهولة، وتصبح لديها القدرة على معاينة أماكن التصوير مبكرًا، والحصول على الموافقات عليها".
وتابع: "هناك موقع خاص بلجنة الأفلام يحتوي على معلومات حول أماكن التصوير في مصر، سواء الاستوديوهات المغلقة المجهزة بكروما أو المواقع المفتوحة مثل الأقصر وأسوان والإسكندرية وسيوة وبذلك، أصبح هناك حراك سينمائي كبير بين صناع السينما".
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