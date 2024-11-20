شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات حالة بشير الديك بعد إصابته بالتهاب رئوى وحجزه بالعناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت زوجة الكاتب بشير الديك تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد نقله إلى المستشفى مشيرة لـ"الخليج 365" أن زوجها مازال في الرعاية المركزة بعد إصابته بالتهاب رئوى حاد قبل 3 أيام لافتة أن بشير الديك عانى خلال الفترة الأخيرة من مشاكل صحية حتى جاء هذا الاتهاب الحاد ليجعل الأطبال يحجزونه بالرعاية المركزة لتلقى العلاج اللازم.

وكان السيناريست أيمن سلامة قد أعلن أمس نقل الكاتب بشير الديك إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، من خلال منشور على حسابه بموقع فيس بوك حيث كتب:"الكاتب الكبير بشير الديك رئيس جمعية مؤلفي الدراما والذي شاهد له ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي اليوم فيلمه العظيم سواق الأتوبيس يرقد في العناية المركزة.. الرجاء الدعاء له بالشفاء".

بشير الديك واحد من أبرز كتاب السينما حيث قدم العديد من الأفلام البارزة في تاريخ السينما المصرية منها:"مع سبق الإصرار، دعونى أنتقم، موعد على العشاء، سواق الأتوبيس، النمر الأسود، الطوفان، الحريف، الإرهاب، شبكة الموت، مهمة في تل أبيب، ضد الحكومة، ناجى العلى، الجاسوسة حكمت فهمى، امرأة هزت عرش مصر، نزوة، حسن اللول، حلق حوش، وغيرها من الأفلام الهامة".

وحل بشير الديك مؤخرا ضيفاً على برنامج "بالخط العريض" الذى تقدمه الاعلامية إيمان أبو طالب وأكد الديك أن فيلم سواق الأتوبيس هو من صنع مجده موضحاً:"فيلم سواق الأتوبيس كان بيعالج الانفتاح الاقتصادى فى السبعينيات، والانفتاح الاقتصادى كان سداح مداح كما قال الكاتب أحمد بهاء الدين، ومحمد خان رفض إخراج فيلم سواق الأتوبيس لأنه واقعى ورشح عاطف الطيب".

وقال السيناريست: "الكاتب وجيه أبو ذكرى كان يكتب مقالات عن محامى التعويضات بجريدة الأخبار، وأخذت فكرة فيلم ضد الحكومة من تلك المقالات ".

وأضاف: "فكرنا فى أحمد زكى لبطولة فيلم الحريف ولكنه اختلف مع محمد خان، وفوجئت بموافقة عادل إمام على فيلم الحريف، لأنه كان مهتما بالأفلام التجارية فى هذه الفترة، وتعرفت على محمد خان من خلال نور الشريف وأتشابه مع محمد خان فى الرؤية البصرية الواحدة كما أن عادل إمام لم يتدخل فى سيناريو فيلم الحريف".