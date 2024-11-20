إقتحام زنزانة شون ديدي من قبل عملاء فيدراليين .. وهذا ما تم مصادرته

ميرنا وليد - بيروت - كشفت بعض التقارير الصحفية أن النجم العالمي شون ديدي يتعرض للمضايقات داخل زنزانته من قبل بعض العملاء الفيدرالين.

ووفقاً للتقارير، يزعم محامو ديدي أن عملاء فيدراليين داهموا زنزانته في السجن وصادروا مواد مميزة، بما في ذلك ملاحظات مكتوبة بخط اليد توضح بالتفصيل استراتيجية دفاعه للمحاكمة المقبلة. يزعمون أن هذا ينتهك حقوقه الدستورية وربما استخدم المدعون المشتبه بهم المواد الموجودة في ملف قانوني لإبقائه محتجزاً.

من ناحية أخرى طالب محامي ديدي بجلسة استماع للكشف عن هوية المداهمة وكيفية التعامل مع المواد ولماذا لم يتم إبلاغه.

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