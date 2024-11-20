شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "الفستان الأبيض" لـ ياسمين رئيس وأسماء جلال في السينمات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح صناع فيلم "الفستان الأبيض" بطولة ياسمين رئيس وأسماء جلال واحمد خالد صالح ، الفيلم اليوم الأربعاء 20 نوفمبر فى دور العرض في مصر، والذى ينافس ضمن موسم السينما الحالي. والفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال وسلوي محمد علي ولبني ونس وأروي جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال، ويضم فريق العمل "عمر أبو دومة" كمدير تصوير، مع تصميم الأزياء من قبل "ريم العدل"، والموسيقى التصويرية من تأليف "خالد حماد"، والإشراف الفني والديكور بقيادة "عاصم علي".



الفستان الابيض

وعرض فيلم "الفستان الأبيض" في عرضه العالمي الأول في مهرجان الجونة السينمائى بدورته السابعة، حيث شارك الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وشهدت السجادة الحمراء الخاصة به حضور كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على مشاهدة الفيلم وتهنئة صناعه.

وتدور أحداث الفيلم حول "وردة"، وهي عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، مما يدفعها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة للبحث عن فستان بديل من خلال هذه الرحلة، تجد وردة نفسها أمام رحلة أعمق لاكتشاف ذاتها وإعادة التفكير في علاقتها بالمدينة التي تعيش فيها.