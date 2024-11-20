فن ومشاهير

خالد عجاج يدعم ابنه أحمد قبل طرح أولى أغانى ألبومه.. صور

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القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان الشاب احمد خالد عجاج نجل الفنان خالد عجاج من تسجيل أغانى ألبومه الأول الذىبعنوان " عيب عليك " ويدعم النجم خالد عجاج  نجله بكل قوة، حيث  كان دائم النصح له والتواجد بجواره داخل الاستوديو أثناء التسجيل.

 

ويطرح أحمد عجاج أغانى ألبومه واحدة تلو الأخرى، وأولى أغانيه التي سوف يطرحها هي أغنية " عيب عليك " كلمات وائل دياب وألحان حسين زكريا وتوزيع أسامة عبد الهادى هندسة صوتية محمد جودة، ويتعان أيضا فى ألبومه مع عدد من صناع الأغانى الكبار منهم وليد سعد وعزيز الشافعى وحسين زكريا وأسامة عبد الهادى ورنا طارق وامير محروس  وتامر كروان  وهانى فؤاد وغيرهم. 

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احمدعجاج

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 خالد عجاح ونجله أحمد

 

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خالد عجاح ونجله احمد

يذكر أن المطرب خالد عجاج صرح فى مداخلة هاتفية لغدير حسان فى برنامج "الليل وأخره" على "الراديو 9090" أنه يقوم بالتحضير لأغنية جديدة سوف يطرحها "سينجل" فى أعياد رأس السنة بعد الانتهاء من تسجيلها خلال هذا الشهر.


وعن سبب طرحه أغنية سينجل وليس ألبومًا كاملًا، تعويضًا لفترة غيابة رد ضاحكا "أنا مستعد أغنى كل يوم أغنية بس هاتيلى حد يصرف بقى" .

وعن المشاكل الإنتاجية قال فكر الإنتاج اختلف واتغير وأصبح هناك قرصنة ونحن بحاجة لقانون رادع لها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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