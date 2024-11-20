شكرا لقرائتكم خبر عن سجادة حمراء لفيلم "سلمى" بطولة سلاف فواخرجى فى مهرجان القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفيلم السورى "سلمى" للنجمة سلاف فواخرجى، الذى ينافس فى مسابقة آفاق السينما العربية بـ مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 45، اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساء بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ويسبقة سجادة حمراء لأبطاله والضيوف.

تشارك النجمة السورية سلاف فواخرجى فى مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ45، بفيلم "سلمى" للمخرج السورى جود سعيد، وينافس الفيلم فى مسابقة آفاق السينما العربية بالمهرجان المقام فى الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجارى.

فيلم مدته 108 دقائق من إخراج جود سعيد، وتدور أحداثه أحداثه حول وحيدةً "سلمى" تحاول أن تجد حلاً لمشاكلها بعد اختفاء زوجها، لتجد نفسها في النهاية أمام خيارين: إمّا أن تتابع المواجهة حتى النهاية مع كلّ ما يحمله ذلك من تضحيةٍ أو أن تختار خلاصها الفردي مع عائلتها.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائى الدولى هو أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".