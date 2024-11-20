شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار إضافية لفيلم Beetlejuice Beetlejuice فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت إيرادات فيلم Beetlejuice Beetlejuice بحوالى مليون دولار عن الأسبوع الماضى، لتصل إلى 451 مليونا و26 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 6 سبتمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدته إلى ساعة و45 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 294 مليونا و26 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و157 مليونا دولار فى شباك التذاكر العالمى.

وكان قد خالف فيلم Beetlejuice Beetlejuice التوقعات ليحقق 111 مليون دولار فى الافتتاحية، ليسجل أحد أقوى أربعة افتتاحات فى شهر سبتمبر، حيث حقق 27.4 مليون دولار فى اليوم الأول، وأكمل 111 مليون دولار فى الافتتاحية الأولى.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتى فإن فيلم "Beetlejuice Beetlejuice" تكلف 100 مليون دولار، ليسجل أحد أفضل افتتاحيات شهر سبتمبر، حيث كان فيلم Deadpool & Wolverine هو ثانى أفضل الافتتاحيات فى سبتمبر والتي وصلت لـ 211.4 مليون دولار، بينما حقق فيلم Inside Out 154.2 مليون دولار في الافتتاحية ليسجل المركز الرابع.

وكانت قد كشفت نجمة سلسلة أفلام X-Men هالى بيرى عن سبب عدم ظهور شخصيتها في فيلم Deadpool & Wolverine، فى الفترة التى سبقت إصدار الفيلم، تكهن المعجبون بأن شخصية ستورم التي تؤديها بيري قد تظهر في الفيلم، خاصة لارتباطها بعالم فوكس إلى جانب شخصية Wolverine التي يؤديها النجم العالمى هيو جاكمان.