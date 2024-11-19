دار أزياء عالمية تختار رحمة رياض وجهاً إعلانياً لها

ميرنا وليد - بيروت - الفنانة العراقية رحمة رياض ليست فقط فنانة متميزة تتمتع بصوتٍ قوي وحضورٍ لافت، بل انها رائدة في عالم الموضة والجمال، ما جعلها تحظى بشعبية كبيرة وتقدير عالمي.



هذه المرة، نجحت رحمة في تحقيق إنجاز غير مسبوق، من خلال ظهورها على الصفحة العالميّة الرسميّة لعلامة "Miu Miu"، ما يعكس تألّقها وتوسّع تأثيرها على الصعيدَين العربي والعالمي. ويُعد هذا الظهور لرحمة، هو الأوّل من نوعه لنجمة عربية على صفحة علامة الأزياء العالمية.

في التفاصيل، وبخطوةٍ مميّزة، أعلنت علامة الأزياء الشهيرة عن اختيارِها رحمة رياض لتقديم مجموعتِها المفضَّلة من أحدث تصاميم Miu Miu Holiday، الليلة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الامارات، في دبي.

ويعكسُ هذا التعاون المتميّز بين رحمة وعلامة Miu Miu تزاوجًا بين الموضة والفنّ، حيث تتمتّع رحمة بجاذبية خاصة، تجعلها تمثل صورة العلامة بأناقة لافتة.

على صعيد متّصل، فإن رحمةرياض الوجه الإعلاني لعلامات ساعات عالمية مما يجعلها رمزًا للموضة والفخامة في العالم العربي.

يُذكر أنّ رحمة أثبتت نفسها أيضًا كمحكّمة في برنامج X-Factor، حيث قدّمت للمواهب الشابّة في موسمه الجديد، الذي يُعرض على شاشة دبي TV، الكثير من النّصائح والتوجيهات القيّمة، لتكون بذلك جزءًا مهمًّا من اكتشاف وصقل الجيل القادم من الفنّانين.