بالفيديو- نسرين طافش تستعرض رشاقة جسمها اثناء ممارستها للتمارين الرساضية

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة السورية نسرين طافش على متابعيها من خلال مقطع فيديو عبر حسباها الخاص، ظهرت فيه من داخل الصالة الرياضية بلوك رياضي ضيق، و إستعرضت رشاقة جسمها أثناء ممارستا بالتمارين الرياضية.



وكانت أطلت نسرين طافش بفستان رائع باللون الاسود، من تصميم المصممة اللبنانية نور فتح الله. تميز هذا التصميم بقماشه الذي دمجت به نور بين المخمل والساتان، بالاضافة الى فتحة طويلة من الجهة السفلى منه، كما أن تصميمها للقفازين يتميز بقطعة من الشيفون تربط بين اليدين بشكل ملفت. ويصل سعر الفستان الى 960 دولار أميركي.

وانتعلت نسرين حذاء مفتوحاً باللون الأسود بكعب عالٍ، يتناسب مع الاطلالة، التي اختارتها خلال تواجدها في مهرجان القاهرة السينمائي.

