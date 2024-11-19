شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم "أنا مش أنا": فخورون وسعداء بعرض العمل بمهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مخرج فيلم "أنا مش أنا" المخرج هشام الجباري الشكر للجمهور الحاضر لعرض الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي، وقال: "سعيد بمشاهدة النسخة المدبلجة من العمل في مصر، وأتمنى أن يلقى الفيلم قبولا من حضراتكم، هذا الفيلم كان حلما وتحقق بسبب منتجته فاطمة بنكران، ونحن نعاني من قرصنة على اليوتيوب وعرضه على أكثر من قناة وهذا بسبب نجاحه الكبير في بلده المغرب، ودبلجة العمل جاءت بسبب أن اللهجة المغربية صعبة، وهذا لكسر الحاجز بين الشعوب العربية حتى يتعادوا على فهمها".

وأعرب النجم عزيز داداس بطل العمل عن سعادته قائلا: "شكرا لحضور مهرجان القاهرة، وسعيد بوجودي معكم في مصر"، فيما قال الفنانة مجدولين الإدريسي: "استمتعت بمشاهدة الفيلم معكم باللهجة المصرية، لأن اللهجة المغربية للأسف صعبة على الجمهور المصرى".

فيما أضافت منتجة العمل فاطمة بنكران قائلة: "أهلا بيكم، هذا كان العرض الأول هنا، وأتمنى أنها تكون تجربة يحبها الجمهور المصري".

وقال علي السعيد مهندس الصوت المسئول عن الدبلجة: "فخورون ومبسوطين إننا قمنا بالدوبلاج الفيلم المغربي أنا مش أنا، دائما نعمل على أفلام عالمية، ولكن هذه المرة مختلفة بالعمل على فيلم عربى".

بينما أكد النجم محمد الريفي عن سعادته بـ عرض الفيلم المغربي قائلا: "أنا فخور وسعيد أنني مغربي"، وكان قد احتفل أبطال فيلم "أنا مش أنا" بعرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، حيث التقطوا بعض الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

فيلم "أنا مش أنا" من تأليف وإخراج المخرج المبدع هشام الجباري، ويضم نخبة من نجوم السينما المغربية، من بينهم النجم عزيز داداس، وتشارك في البطولة الفنانة مجدولين الإدريسي، بجانب الفنانة دنيا بوطازوت، وسكينة درابيل، ووِصال بيريز، وانتاج فاطنة بنكران، وتمت دبلجة الفيلم باللهجة المصرية، مما يجعله أقرب للجمهور المصري.



مهرجان القاهرة السينمائى



نجوم الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائى