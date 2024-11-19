شكرا لقرائتكم خبر عن صناع "أنا مش أنا" يرحبون بالشيبى والريفى وأشرف دارى بعد عرضه بالقاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

حرص صناع الفيلم المغربي"أنا مش أنا" على الترحيب بأشرف داري لاعب النادي الأهلي، ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، والفنان محمد الريفي بعد حضورهم عرض الفيلم، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومنافسته في قسم "العروض الخاصة"، وقاموا بدعوتهم إلى المسرح.

وقال المخرج هشام الجباري بعد عرض الفيلم إنه سعيد للغاية بعرض الفيلم بنسخة مدبلجة للهجة المصرية، بينما قال بطل العمل عزيز داداس إنه شرف كبير له حضوره عرض الفيلم بمهرجان القاهرة.

فيلم "أنا مش أنا" من تأليف وإخراج هشام الجباري، ويضم نخبة من نجوم السينما المغربية، من بينهم عزيز داداس، مجدولين الإدريسي، بجانب الفنانة دنيا بوطازوت، وسكينة درابيل، ووِصال بيريز، وانتاج فاطنة بنكران، وتمت دبلجة الفيلم باللهجة المصرية، مما يجعله أقرب للجمهور المصري.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF

صناع الفيلم المغربي أنا مش أنا

صناع الفيلم المغربي أنا مش أنا بمهرجان القاهرة السينمائى