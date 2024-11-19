تفاصيل أغنية رامي جمال الجديدة جرح قديم قبل طرحها

تعرّف إلى صُنّاع أغنية "جرح قديم"

رامي جمال يوجه رسالة شكر لصُنّاع الألبوم

الكشف عن أول أغاني الألبوم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 09:00 مساءً - انتهى الفنانمن تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم، وذلك ضمن ألبومه "مش لاقيكي"، ومن المُقرر طرحها خلال الأيام القليلة المُقبلة، عبر الـ"يوتيوب" ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.وعلمت "الخليج 365" أنّ رامي جمال انتهى من تسجيل "جرح قديم" قبل فترة، وهي من كلمات رضا المصري، وألحان فارس فهمي، وتوزيع أحمد أمين، وتنتمي إلى الأغاني الحزينة، وقد وقع الاختيار عليها من بين أغانٍ عدة، إذ يُعد ذلك التعاون الأول بينه وبين الشاعر رضا المصري.كانقد حرص على توجيه الشكر لكل من تعاون معه في الألبوم الجديد، حيث بعث لهم برسالة عبر صفحته على الـ "فيسبوك"، قائلاً: "شكراً لكل الصُنّاع العباقرة، الموجودين لجمال فنهم وحبهم، وأنا دايماً بشوف الحب في العمل لا يقل أهمية عن جودة الفن، ودي نعمة ربنا رازقني بيها من أول يوم شغل. شكراً لشركتي الغالية، وشكراً لإدارة أعمالي وتيم السوشيال ميديا، وأهلي وزوجتي. وإن شاء الله قريب جداً هنسمع الألبوم سوا".قد يعجبك: بهذه الطريقة سيبدأ رامي جمال عام 2025طرحأولى أغاني ألبومه الجديد، بعنوان "نومي مخاصمني" يوم الجمعة الماضية، ومن المُقرر طرح كل أغنية من الألبوم على فترات متقاربة، حيث سبق وحمّس جمهوره لتلك الغنوة، قائلاً: "قلت أغيّر مودكم بأغنية من أجمل الأغاني اللي سمعتها في حياتي، وعد هتشغلوها كتير، وربنا يعينكم عليّا".

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لقاء رامي جمال وزوجته

من ناحيةٍ أخرى، حلّ النجموزوجته ناريمان ضيفيْن على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" المذاع على قناة "ON"، وخلال الحلقة تحدث رامي عن الكثير من الأمور في حياته الشخصية وطريقة تعارفه وقصة حبه لزوجته، وأكد أنه تعرف إلى زوجته ناريمان عندما توجهت له بغرض العمل معه، وطلبت منه لحناً لأغنيتها الجديدة، وفي هذا اللقاء شعر بالإعجاب تجاهها، وتابع رامي أنها حين غادرت المكان، اتصل بها وتجاذب معها أطراف الحديث، ثم أخبرها عن إعجابه بها في اليوم نفسه، وخلال فترة قصيرة تمت الخطوبة ومراسم الزواج، وذلك لأن رامي كان يرغب في الاحتفال بالزواج خلال فترة إجازة شقيقه.كما تطرق للحديث عن أزمته الصحية وإصابته بمرض "البهاق"، وتعرضه لعدد من المواقف المحرجة في بداية اكتشافه للمرض جعلته يفكر في الاعتزال.

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