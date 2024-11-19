شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "آيشا": الفيلم مبنى على أحداث حقيقية وبطله ابن عمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج نجمى سنجاك عن كواليس فيلمه "آيشا"، الذى عرض منذ قليل ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ45، وينافس ضمن المسابقة الدولية.

وقال "نجمي" في المناقشة التى تلت الفيلم إن أحداث الفيلم حقيقية، ومبنية على أحداث حقيقية تخص ابنة عمه، فشخصية عائشة التي ظهرت خلال الفيلم تمثل ابنة عمه التي لم تتعلم أو تدخل مدارس بسبب مراعتها لأخيها من ذوي الهمم.

وتابع أن رضوان الذي ظهر في الفيلم بدور شقيقها المريض هو ابن عمه حقيقي، مشيرا إلى أنه كان يعتقد في البداية أنه سيواجه مشكلة معه أثناء التصوير، ولكن على العكس مثل بشكل جيد.

كما ذكر أن ابنة عمه لم يعرض عليها الزواج وتعيش حاليا مع شقيقها حياة سعيدة.

وتدور أحداث فيلم "آيشا" حول شخصية آيشا التي تبلغ من العمر (47 عامًا) تعيش مع شقيقها رضوان (38 عامًا) الذي يعاني من متلازمة داون، عندما تتلقى آيشا عرض زواج من سائق شاحنة دولي يتوقف في محطة الوقود التي تعمل بها، تجد نفسها أمام اختيار بين قدرها وأحلامها.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس FIAPF.