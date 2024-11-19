شكرا لقرائتكم خبر عن كشف مستعجل بطولة مصطفى خاطر وتوتة يعود لقائمة الأكثر مشاهدة على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد مسلسل كشف مستعجل بطولة النجمين مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن توتا، إلى قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it، وبرغم عرض المسلسل في العام الماضى على نفس المنصة، إلا أنه جذب الجمهور مرة أخرى، خاصة أن العمل لاقى نجاحا وقت عرضه، وحصد مسلسل كشف مستعجل المركز الخامس في القائمة.

كما حصد المركز الأول مسلسل رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، وحصد المركز الثانى مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوى، المركز الثالث تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، والمركز الرابع حكاية 6 خطوات لقلب الراجل بطولة هنا الزاهد.



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مسلسل كشف مستعجل عرض على منصة watch it، وهو من بطولة ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبد الرحمن، هنادى مهنى، وإلهام وجدى، هناء الشوربجى، عزت زين، ‏وتأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادى الرملى.

وتدور أحداث مسلسل "كشف مستعجل" في اطار لايت كوميدي، حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز، ويورط معه الدكتور النفسي "سهام عز الرجال"، بعد أن يخطب شقيقته "عاليا" ويعيش سهام في مأساة مع زوجته "لي لي" مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.