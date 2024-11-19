شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تهنئ ميرفت أبو عوف بعد توقيع كتابها "فن الخيال.. تطور السينما" والان مع تفاصيل الخبر

هنأت النجمة يسرا، ميرفت أبو عوف بعد انتهاء حفل توقيع كتابها "فن الخيال.. تطور السينما"، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ45، ويدير نبيل على ماهر، بحضور حسين فهمي ومحمد العدل، لقاء سويدان.

واحتضنت يسرا، ميرفت أبو عوف بعد توقيع كتابها، وقالت لها: "مبروك حبيبتى بحبك أوى يا عشرتى الحلوة"، وأعربت ميرفت عن سعادتها لحضورها، قائلة: "شكرا أوى إنك جيتى".

وقالت ميرفت، فى حديثها: "بهدى الكتاب لوزارة الثقافة وسعيدة بكل الحضور، والشباب محتاج يجتهد أكثر وأكثر ويقوم بدوره، وعلى قد ما هو جيل متميز لكن سريع وعاوز كل حاجة بسرعة، وإحنا جيلنا استمتع بكل حاجة لكن جيل التكنولوجيا منساق وسريع ولكن مستقبل البلد فى يد الشباب".

‏‎ويُعد الكتاب إصدارًا مرجعيًا فريدًا يرصد مسيرة السينما المصرية منذ بداياتها وحتى العصر الرقمي، ويُسلط الضوء على التأثيرات العميقة لهذا الفن على المجتمع المصري، كما يستعرض دور الذكاء الاصطناعي في تحول الصناعة، مقدمًا مادة شاملة تجمع بين التاريخ، الثقافة، وتقنيات السينما الحديثة.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".