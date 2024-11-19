شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى: فخور بإنتاج فيلم أبو جودى المشارك فى مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان والمنتج أحمد مجدى، فى سوق صناعة الأفلام المقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ45، عن الأفلام التى سيقوم بإنتاجها.

وقال أحمد مجدى خلال مؤتمر صحفى، بحضور الناقد عصام زكريا مدير مهرجان القاهرة السينمائى: "من طفولتى ومهرجان القاهرة بوصلتى فى طريقى للتمثيل أو الإنتاج، وأعتبر الإنتاج خطوة كبيرة ومهمة بالنسبة لى، وسعيد إنى شاركت فى إنتاج فيلم أبو جودى المشارك فى مسابقة الأفلام القصيرة".

كما قال والده المخرج مجدى أحمد على: "سعيد لدخول أحمد مجال الإنتاج السينمائى وأنه أصبح فنانا ومنتجا، وشهادتى مجروحه فيه ودائما هقف جنبه وادعمه".

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".