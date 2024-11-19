شكرا لقرائتكم خبر عن درة وعائشة بن أحمد فى ماستر كلاس دانيس تانوفيتش بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

حضر عدد من الفنانين ماستر كلاس مع المخرج السينمائى دانيس تانوفيتش رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا أبرزهم، درة وعائشة بن أحمد وفاطمة ناصر، والممثل محمد سامى.

وتُعد هذه المحاضرة التى يديرها صانع الأفلام مروان عمارة فرصة فريدة للجمهور للتعرف على العالم السينمائى شديد الثراء لصانع أفلام حائز على جائزة الأوسكار دانيس تانوفيتش يناقش فيها بتفاصيل قيمة رؤيته حول مسيرته المهنية التى يشهد لها كل مشاهد وصانع فى مجال السينما.

تشمل مسيرة تانوفيتش المهنية المرموقة فوزه بجائزة الأوسكار عن فيلم "أرض لا رجل فيها" فى فئة الأفلام الأجنبية، إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتى تقام فى الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء فى مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.



درة وعائشة بن احمد



درة وعائشة بن احمد

فاطمة ناصر



درة فى ماستر كلاس دانيس تانوفيتش



درة وعائشة بن أحمد فى ماستر كلاس دانيس تانوفيتش



درة وعائشة بن أحمد في ماستر كلاس دانيس تانوفيتش