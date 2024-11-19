شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فهد البطل ثالث أعمال أحمد العوضى وميرنا نور الدين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك النجمة ميرنا نور الدين فى بطولة مسلسل فهد البطل، من بطولة النجم أحمد العوضى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2025، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج سينرجى، حيث بدأ أبطال العمل تصوير أول مشاهد المسلسل منذ أيام، تمهيداً لعرضه فى رمضان المقبل، وجمعت المشاهد الأولى كلا من أحمد العوضى، ميرنا نور الدين، حجاج عبد العظيم وآخرون.



ميرنا نور الدين

وتتقابل ميرنا نور الدين مع أحمد العوضى للمرة الثالثة، حيث قدما سويا مسلسل حكايات بنات فى جزأه الرابع، وشارك فى بطولة المسلسل كلا من هند عبد الحليم، وهاجر أحمد، وأسماء جلال، وآخرون، إخراج مصطفى أبو سيف.

كما تعاونا فى مسلسل الحصان الأسود، والذى عرض فى رمضان 2017، بطولة النجم أحمد السقا، وشارك فى بطولة المسلسل كل من ياسمين صبرى، شيرى عادل، صبرى فواز، وآخرون، إخراج أحمد خالد موسى.

يشار إلى أن مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمى، عصام السقا، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، مجدى بدر، وآخرون.



ميرنا نور الدين



ميرنا نور الدين



ميرنا نور الدين



ميرنا نور الدين



ميرنا نور الدين



ميرنا نور الدين



