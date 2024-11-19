شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى ويسرا فى حفل توقيع "فن الخيال" لـ ميرفت أبو عوف بالقاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

حرص الفنان الكبير حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى على حضور حفل توقيع كتاب "فن الخيال.. تطور السينما المصرية إلى العصر الرقمى" للكاتبة ميرفت أبو عوف، المقام حاليا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، ويديره نبيل علي ماهر، إلى جانب حضور النجمة يسرا والمنتج الكبير محمد العدل.

‎ويُعد الكتاب إصدارًا مرجعيًا فريدًا يرصد مسيرة السينما المصرية منذ بداياتها حتى العصر الرقمى، ويُسلط الضوء على التأثيرات العميقة لهذا الفن على المجتمع المصرى، كما يستعرض دور الذكاء الاصطناعى فى تحول الصناعة، مقدمًا مادة شاملة تجمع بين التاريخ، الثقافة، وتقنيات السينما الحديثة.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائى، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان فى نسخته الـ45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصرى يسرى نصر الله، الذى مُنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".



حفل توقيع كتاب المخرجة مريم ابو عوف



حفل توقيع كتاب المخرجة مريم ابو عوف



حفل توقيع كتاب المخرجة مريم ابو عوف



حفل توقيع كتاب المخرجة مريم ابو عوف