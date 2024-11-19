شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أبو عوف: مها وعزت ساعدانى فى الكتاب والمنصات فرصة لتوزيع الأفلام والان مع تفاصيل الخبر

تحدثت المخرجة ميرفت أبو عوف عن تفاصيل كتابها "فن الخيال.. تطور السينما"، خلال حفل توقيعه الذى يقام حاليا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ45، ويديرها نبيل على ماهر، بحضور حسين فهمى ويسرا ومحمد العدل، لقاء سويدان.

وأعربت ميرفت أبو عوف عن سعادتها البالغة بإصدار الكتاب، فهو توثيق لكل ما يخص السينما وصناعتها، واختلاف ثقافات الأفلام وتوقيتاتها، وكل ما يخصه من موسيقى لمونتاح ومراحل إنتاج الفيلم.

وأشارت إلى أن الراحلين عزت أبو عوف ومها أبو عوف كانا ممن ساعدوها فى تجميع معلومات ومصادر الكتاب، موضحة أن هناك أفلاما لم تنتج بمبالغ كبيرة ولكن حققت نجاحا مبهرا، وأنه يجب التركيز على تلك النوعية.

كما ذكرت الصناعة وأدواتها اختلفت بشكل كبير، والمنصات تساعد الفيلم المصرى وتكون فرصة أخرى لتوزيع الفيلم وعدم اقتصاره على السينمات فقط.

‎ويُعد الكتاب إصدارًا مرجعيًا فريدًا يرصد مسيرة السينما المصرية منذ بداياتها وحتى العصر الرقمى، ويُسلط الضوء على التأثيرات العميقة لهذا الفن على المجتمع المصرى، كما يستعرض دور الذكاء الاصطناعي في تحول الصناعة، مقدمًا مادة شاملة تجمع بين التاريخ، الثقافة، وتقنيات السينما الحديثة.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي مُنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".



حفل توقيع كتاب المخرجة مريم ابو عوف



حفل توقيع كتاب المخرجة مريم ابو عوف



حفل توقيع كتاب المخرجة مريم ابو عوف



حفل توقيع كتاب المخرجة مريم ابو عوف



حفل توقيع كتاب المخرجة مريم ابو عوف