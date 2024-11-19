شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر بعد نجاتها من الموت بسبب حريق: الحمد لله ربنا نجانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت الفنانة نهال عنبر الجمهور عليها من خلال تصريح لـ ”الخليج 365”، بعد نجاتها من الموت بسبب حريق فى منزلها، حيث قال إنها كانت نائمة فى غرفتها ومعها فى المنزل وفاء ابنة خالها، وكانت نائمة أيضا، وفوجئت بنجلها المخرج حسام الحسينى يوقظها من النوم مفزوعا بعدما سيطر على حريق بسبب تابلوه الكهرباء بالمنزل والذى تسربت له مياه أدت إلى ماس كهربائى لتندلع النار بعدها.

وأضافت نهال عنبر أن ستر ربنا أن نجاها الحمد لله من الموت، عندما عاد حسام الحسينى إلى المنزل على غير عادته فى هذا التوقيت.

ونجت الفنانة نهال عنبر من الموت بسبب حريق فى تابلوه الكهرباء بجوار غرفتها فى المنزل، حيث تسبب وصول مياه لتابلوه الكهرباء فى حدوث ماس كهربائى، إلا أن حسام الحسينى نجلها أنقذ الموقف عندما عاد بالصدفة للمنزل.

آخر أعمال الفنانة نهال عنبر فى الدراما، هو مسلسل بدون سابق إنذار، الذى عرض في شهر رمضان الماضي، والمسلسل من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.