غادة عبد الرازق تنشر صورتها على اليخت

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، صورتها من الصيف الماضي وهي على متن اليخت.



وكتبت عبد الرازق تعليقاً على الصورة: "ذكريات من الصيف الماضي".

يذكر أن عبد الرازق تعود الى السباق الرمضاني العام المقبل، من خلال مسلسل "شباب امرأة"، الذي كان قد مر ببعض المشاكل، الا أنها حلت بعد أن تعاقدت الشركة المنتجة مع المخرج أحمد حسن، بعد اعتذار المخرجة نادين خان عن إخراج العمل.

أما عن تفاصيل المسلسل، فهو مأخوذ من قصة "شباب امرأة" للأديب المصري أمين يوسف غراب، وتم تقديمها في السابق كـ فيلم، ولعب ادوار البطولة وقتها تحية كاريوكا وشادية، وشكري سرحان، وعبد الوارث عسر، وسراج منير..

قصة العمل تدور حول أم ريفية تبيع بقرتها الوحيدة من أجل أن يلتحق ابنها بكلية دار العلوم، وعندما يصل إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امرأة متسلطة تُفتن بشبابه، وتستدرجه إلى علاقة عاطفية معها، ما يوقعه في مشاكل، قبل أن تساعده فتاة يعرفها هي ووالدها..